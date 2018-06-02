حوار أتباع الديانات السماوية هو أساس السلام والاستقرار العالميين

2018/06/02 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكتب علي لاريجاني في هذه الرسالة، إن عقد المؤتمر العالمي لاتباع الديانة الزرادشتية، فرصة جيدة لتوضيح ومراجعة المثل العليا لهذا الدين التوحيدي، أي الفكر الجيد، والكلمات الطيبة والجيدة ، والمعرفة بهذه المبادئ التقدمية للحياة البشرية والشعور بالكمال و الروحانية.وقال رئيس مجلس الشوري الاسلامي : لقد سعي الإيرانيون الموحدون منذ أمد بعيد، الي الحق والمثل العليا، وذلك بالتحلي بالفكر الحر والعقلانية وبضمير طاهر، وسعوا بحق الي نشر هذه القيم.



إن حوار أتباع الديانات السماوية وباعتماد الرؤية الإنسانية والتعاليم النابعة من الدين في كشف المعرفة ونشر السلام والأخلاق، تستحق دائماً التقدير.وأضاف لاريجاني أن هذه المحادثات يمكن أن تكون أساسًا للعلاقات البناءة مع ارساء السلام والاستقرار العالميين دون توتر، وبهدف الاعتدال والمساواة ، فإن هدف الديانات السماوية هو في نفس الاتجاه.وأعرب عن أمله في ان تستمر جلسات الحوار هذه بشكل جيد مشفوعة بالمزيد من النجاح والإنجازات القيمة لتقدم الأجيال القادمة.انتهي** 2344

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