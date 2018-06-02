2018/06/02 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت شركة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولًا "تريندنج" من صفحات مستخدميها.

وكانت خاصية "تريندينج" تجمع أكثر الأخبار والمشاركات شعبية وانتشارًا في موقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سعيها لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من مصادر موثوقة، بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت هذه الخطوبة في وقت تواجه فيه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتشار الأخبار الكاذبة على منصتها، وهو أمر أصبح في بعض الأماكن أساسيًا في انتشار الأخبار، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشركة أن خاصية "الأكثر تداولًا" لا تساهم إلا بأقل من 1.5% في المتوسط من المشاهدات في المؤسسات الإخبارية الكبرى.

وتختبر الشركة طرقًا جديدة لعرض الأخبار تشمل قسمًا للأخبار العاجلة وآخر بعنوان "توداي إن" وهو قسم قد يخصص للأخبار المحلية.

وثارت شكوك بشأن نوعية الأخبار على "فيسبوك"، بعد مزاعم عن نشر عملاء روس وآخرين تقارير إخبارية كاذبة على الموقع، ومنها ما نشر أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأدخلت "فيسبوك" في السنوات الماضية تغييرات على الموضوعات الأكثر تداولا لتجنب الانحياز الفكري والسياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيسبوك" تلغي خاصية هامة في تطبيقها) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيسبوك" تلغي خاصية هامة في تطبيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).