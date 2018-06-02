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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
2018/06/02 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   غزة— واع   استشهد شاب فلسطيني،اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه “أحبط عملية دهس في مدينة الخليل،وانه قام باطلاق النارعلى الشخص الذي حاول تنفيذها”.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه “تم إبلاغها رسميا باستشهاد […]

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