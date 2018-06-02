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البرلمان يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة الجبوري
2018/06/02 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

استأنف مجلس النواب، السبت، جلسته الاستثنائية المفتوحة برئاسة رئيسه سليم الجبوري.

وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب استأنف، اليوم، جلسته الاستثنائية المفتوحة برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري”.

وأضاف المصدر، أنه “من المقرر ان يشرع مجلس النواب بالقراءة الثانية لقانون تعديل قانون الانتخابات النيابية”.

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