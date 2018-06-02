2018/06/02 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

استأنف مجلس النواب، السبت، جلسته الاستثنائية المفتوحة برئاسة رئيسه سليم الجبوري.

وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب استأنف، اليوم، جلسته الاستثنائية المفتوحة برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري”.

وأضاف المصدر، أنه “من المقرر ان يشرع مجلس النواب بالقراءة الثانية لقانون تعديل قانون الانتخابات النيابية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة الجبوري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).