مقتل واصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح في ذي قار والقوات الامنية تعلن 'النفير العام'

2018/06/02 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:افاد مصدر محلي بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن نزاعا مسلحاً أودى بحياة مواطنين اثنين واصابة ثالث بجروح بسبب خلاف على تشغيل مولدة كهربائية اهلية، مشيرا الى ان القوات الامنية اعلنت حالة "النفير العام" هناك.

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وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "خلافاً بين صاحب مولدة اهلية واحد المشتركين بها، في احدى مناطق قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار، ثم تطور الى نزاع مسلح بين عشيرتي الطرفين، آل بوزياد والهصاصرة، واسفر عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح خطرة".وبين ان "النزاع كان بسبب الاختلاف على تشغيل المولدة الكهربائية".واشار الى ان " القوات الامنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل جثث القتلى الى الطب العدلي، فيما نقلت الجريح الى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".واضاف المصدر ان "القوات الامنية اعلنت حالة النفير العام، وفوج الطوارئ وقوات التدخل السريع (سوات) وصلت الى قضاء سيد دخيل لفرض الامن فيه، بعد تهديدات بتجدد النزاع بين الطرفين".

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