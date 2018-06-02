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مكافحة الارهاب تصدر توضيحاً بشأن تواجدها في سيطرة الصفرة
2018/06/02 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أصدر جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تواجد قواته في سيطرة الصفرة، في محافظة ديالى.

ونفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في بيان ورد لشفق نيوز ما نشرته احدى القنوات الفضائية خلال تقرير لها عن وجود قوات لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة، مؤكدا عدم صحة المعلومات جملا وتفصيلا.

ودعا النعمان وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار والمعلومات والاعتماد على مصادرها الرسمية.

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