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جهاز مكافحة الارهاب ينفي تواجده في سيطرة الصفر
2018/06/02 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     بغداد– واع نفى مركز الإعلام الأمني،اليوم السبت وجود قوات تابعة لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) ان”الانباء التي ذكرتها احدى وسائل الاعلام والمتعلقة بوجود قوات تابعة لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة هي عارية عن الصحة” مؤكدا “عدم وجود […]

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