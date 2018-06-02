“فيسبوك” تلغي أحد خاصيات الموقع لمنع نشر الأخبار الكاذبة

2018/06/02 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت شركة فيسبوك أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، اليوم السبت، أنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولاً “تريندنغ” من صفحات مستخدميها.وقالت الشركة في تصريح على موقعها في الشبكة العنكبوتية، ان “قرارها الغاء خاصية (ترينديغ) جاء للحد من نشر وتداول الأخبار الكاذبة الوهمية و سعياً لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من […]

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