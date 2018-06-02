السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


“فيسبوك” تلغي أحد خاصيات الموقع لمنع نشر الأخبار الكاذبة
2018/06/02 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت شركة فيسبوك أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، اليوم السبت، أنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولاً “تريندنغ” من صفحات مستخدميها.

وقالت الشركة في تصريح على موقعها في الشبكة العنكبوتية، ان “قرارها الغاء خاصية (ترينديغ) جاء للحد من نشر وتداول الأخبار الكاذبة الوهمية و سعياً لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيسبوك” تلغي أحد خاصيات الموقع لمنع نشر الأخبار الكاذبة) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيسبوك” تلغي أحد خاصيات الموقع لمنع نشر الأخبار الكاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المعلم: المستشارون الإيرانيون موجودون في سوريا بموافقة الحكومة بعكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي
⋙ تحطم طائرة عسكرية ايرانية في محافظة اصفهان
⋙ مستشفى الإمام زين العابدين تجري عمليات القلب المفتوح بالمجان للأطفال في كربلاء
⋙ نائب: عدد الحضور بجلسة البرلمان اليوم لم يتجاوز الـ30 برلمانيا
⋙ القبض على ارهابي وتفجير مواد متفجرة في الانبار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. حملة في اربيل لمنع التدخين في الاماكن العامة
⋙ أول فيلم عن الضباط القطريين في السودان (فيديو)
⋙ بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!
الأكثر شيوعا