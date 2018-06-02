ابطال العاب القوى يستعدون لبداية معترك المنافسات الاسيوية

2018/06/02 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد

يستعد المنتخب الوطني في العاب القوى الدخول الى معترك المنافسات بطولة اسيا للشباب بعدما وصل يوم امس الجمعة الى العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة زيدون جواد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المنتخب يستعد لخوض غمار المنافسة بعدما وصل يوم امس الى اليابان”، مبينا أن “لاعبينا سيتنافسون مع بقية الدول المشاركة على المراكز المتقدمة”.

وأضاف جواد، أن “المنتخب تم تجهيزه بشكل ناجح قبل الزج في البطولة”، مشيرا إلى ان “معسكرات تدريبية جهزت لهم تحت اشراف مدربيهم ويتأمل الاتحاد تحقيق أرقام تؤهل لبطولة العالم للشباب التي ستقام في فنلندا”.

وتابع ان “الوفد المرافق للمنتخب الوطني متكون من طالب فيصل رئيسا مع المنتخب الوطني فضلا عن الكادر التدريبي والإداري”.



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