مكافحة الارهاب تنفي تواجدها في سيطرة الصفرة

2018/06/02 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، بشأن تواجد قواته في سيطرة الصفرة، في محافظة ديالى.وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في بيان تلقته وكالة انباء الطلبة , ان “ما نشرته احدى القنوات الفضائية خلال تقرير لها عن وجود قوات لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة، مؤكدا عدم صحة المعلومات جملا وتفصيلاً ” […]

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