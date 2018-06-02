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مكافحة الارهاب تنفي تواجدها في سيطرة الصفرة
2018/06/02 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفى جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، بشأن تواجد قواته في سيطرة الصفرة، في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في بيان تلقته وكالة انباء الطلبة , ان “ما نشرته احدى القنوات الفضائية خلال تقرير لها عن وجود قوات لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة، مؤكدا عدم صحة المعلومات جملا وتفصيلاً ” […]

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