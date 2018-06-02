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العثور على مواد متفجرة وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين في بغداد
2018/06/02 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد عثرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، على عبوات ناسفة ومواد متفجرة أخرى، فيما ألقت القبض على متهمين بالسرقة والمخدرات في المحافظة.

وأشار إعلام عمليات بغداد، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إلى أن “تشكيلات قيادة عمليات بغداد، واصلت تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش عن المخلفات الحربية لداعش ضمن قواطع المسؤولية”، مضيفاً “تم […]

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