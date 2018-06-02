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مكافحة الإرهاب ينفي وجود قوة تابعة له في سيطرة الصفرة
2018/06/02 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكافحة الإرهاب ينفي وجود قوة تابعة له في سيطرة الصفرة

بغداد/...نفى جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، وجود قوة تباعة له في سيطرة الصفرة، الواقعة على طريق بغداد-كركوك.

وذكر مركز الاعلام الأمني،  في بيان تلقته "عين العراق نيوز" أن " المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان ينفي ما نشرت قناة الفرات الفضائية خلال تقريرا لها عن وجود قوات لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة"، مؤكدا "عدم صحة المعلومات جملا وتفصيلا".

ودعا النعمان "وسائل الإعلام الى الدقة في نشر الاخبار والمعلومات والاعتماد على مصدرها الرسمية".انتهى 1

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