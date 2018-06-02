الكهرباء: زيادة بالتجهيز خلال اسبوعين في عموم العراق

2018/06/02 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن زيادة في ساعات التجهيز ستشهدها العاصمة بغداد والمحافظات خلال الاسبوعين المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة "النبأ للأخبار" نسخة منه ان " الاسبوعين القادمين ستشهد بغداء وعدد من المحافظات زيادة بعدد ساعات تجهيز الكهرباء".



داعية المواطنين الى عدم الاسراف في استهلاك الطاقة وترشيدها قدر المستطاع.

واوضح البيان ان "مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية الهدف منه هو إنهاء الضائعات وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومن ثم الجباية، وان تجهيز وزارة الكهرباء لهذه المناطق حسب المتفق عليه مع الشركات هو ٨٠٪من الحاجة القصوى للمواطنين في هذه المناطق".

واضاف ان "لكن الذي حدث ان هناك زيادة ملحوظة على طلب الطاقة الكهربائية في هذه المناطق من قبل المواطنين مما حدد التجهيز فيها الى (٢٠) ساعة يومياً، فضلا عن ان من ضمن فقرات العقد مع المستثمرين تنص في حال انخفاض ساعات التجهيز بسبب اعمال الصيانة والأعطال الطارئة يعتبر خارج إرادة الوزارة".

وطالبت الوزارة المواطنين الساكنين في مناطق تنفيذ المشروع والمناطق الاخرى بعدم الاسراف باستهلاك الطاقة وترشيدها قدر المستطاع وعدم التجاوز على شبكات التوزيع وتسديد اجور الاستهلاك بالتعرفة المخفضة والمدعومة من قبل الحكومة.



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