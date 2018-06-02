نائب يدعو البرلمان لموقف حازم اتجاه الخروقات العسكرية التركية للاراضي العراقية

2018/06/02 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة التغيير النيابية النائب امين بكر ، مجلس النواب الى التصويت على قرار ملزم للحكومة باجبار القوات التركية المحتلة بمغادرة العراق خلال وقت قصير واعتبارها قوات معتدية ومحتلة، متهما الديمقراطي الكردستاني بالتواطئ مع الحكومة التركية للسماح بدخول قواتهم الى داخل مدن اقليم كردستان.وقال بكر في بيان صحفي، ان “القوات التركية وضمن مسلسل […]

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