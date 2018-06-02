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مفوضية حقوق الإنسان تحذر من النقص في مناسيب مياه نهري دجلة والفرات
2018/06/02 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أبدت مفوضية حقوق الإنسان استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية لغرض التحرك دوليا وضمان حقوق العراق المائية.

وحذرت المفوضية عبر بيان من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها، اضافة الى ما تعانيه المنطقة قلة امطار وارتفاع لدرجات الحرارة.

وقال البيان ان المفوضية تتابع بقلق شديد هذه الشحة الكبيرة وما سيرافقها من أضرار حياتية ومعيشية على سكان العراق وأراضيهم الزراعية وما ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد الثروة الحيوانية وتفاقم لحالة التصحر والجفاف المتلازمة لواقعنا الحالي.

وحث البيان وزارتي الموارد المائية والزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة من خلال بناء مشاريع تحلية المياه وحفر الآبار واستيراد الأجهزة الحديثة للري بالتنقيط وتوزيعها على المزارعين بأسعار رمزية.

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