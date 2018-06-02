جهاز مكافحة الارهاب ينفي انتشار قواته في سيطرة الصفرة

2018/06/02 | 13:55

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المعلومة/بغداد..

نفى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، ما نشرت وسائل إعلام بشأن وجود قوة تابعة له في سيطرة الصفرة، الواقعة على طريق بغداد-كركوك.

وقال مركز الاعلام الأمني، في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه ، أن ” المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان ينفي ما نشرته قناة الفرات الفضائية عن وجود قوات لجهاز مكافحة الارهاب في سيطرة الصفرة”، مؤكدا “عدم صحة المعلومات جملا وتفصيلا”.

ودعا النعمان، بحسب البيان، “وسائل الإعلام الى الدقة في نشر الاخبار والمعلومات والاعتماد على مصدرها الرسمية”.



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