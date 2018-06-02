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بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء
2018/06/02 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالصورة..

وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!http://www.skypressiq.net/l/37560

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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