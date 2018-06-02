بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء

2018/06/02 | 13:56

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وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!http://www.skypressiq.net/l/37560

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