السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية
2018/06/02 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 01:56 مساءً (بغداد)، 10:56 AM (غرينتش)

.

أخبار موازين

أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 13:49 (بتوقيت بغداد)

سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

الأخبار العاجلة

استطلاع

برأيك..

هل ستعيد الولايات المتحدة انتشارها العسكري في العراق بعد هزيمة داعش بشكل نهائي؟

المقالات والآراء

حميد الموسوي منذ01-06-2018الساعة 14:43 (بتوقيت بغداد)

أصواتنا الغالية..

لا تفسدوا زهوها

منذ01-06-2018الساعة 13:59 (بتوقيت بغداد)

كذبة التحالف الأكبر

 عبدالزهرة محمد الهنداوي منذ31-05-2018الساعة 17:11 (بتوقيت بغداد)

مًن يرتقي منصة المعارضة ؟

خريطة الموقع

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتصلك آخر الأخبار والمستجدات إلى بريدك الالكتروني.

2018 جميع الحقوق محفوظة - موازين نت

www.mawazin.net/uploads/files/0011

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).


كامل التفاصيل في: وكالة موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الإمارات تطلق أول تكييف يعمل بدون هواء في العالم
⋙ عمليات الأنبار تفجر مخلفات حربية لداعش وتعثر على عبوات ناسفة
⋙ اتصالات هاتفية "تهدّد" راموس و عائلته بسبب ضربة "محمد صلاح"!
⋙ الاعلام الامني : القبض على مطلوب والعثور على اعتدة واسلحة بالانبار
⋙ الجماعة الإسلامية الكردستانية تتهم حزبين كرديين بالسعي لإفشال جلسات البرلمان العراقي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. حملة في اربيل لمنع التدخين في الاماكن العامة
⋙ أول فيلم عن الضباط القطريين في السودان (فيديو)
⋙ بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!
الأكثر شيوعا