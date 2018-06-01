2018/06/02 | 13:56

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سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 01:56 مساءً (بغداد)، 10:56 AM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 13:49 (بتوقيت بغداد)

سوريا تطالب أميركا بسحب قواتها من منطقة التنف قرب الحدود العراقية

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