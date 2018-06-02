الموارد  المائية في ميسان تتخذ اجراءات للحفاظ على الحصة المائية

2018/06/02 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – واع اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن اتخاذ اجراءات احترازية للحفاظ على الحصة المائية.واكد مدير الموارد المائية في ميسان المهندس عدنان الساعدي بتصريح لوكالة الانباء العراقية(واع ) اليوم السبت أن ” الاجراءات تتضمن ترشيد الطاقة الكهربائية خصوصا في شمال مدينة العمارة وجنوبها بالحفاظ على الحصص المائية للزراعة ورفع […]

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