جعفر:اتفاق الكتل السياسية على تمرير تعديل قانون الانتخابات يوم الأربعاء المقبل

2018/06/02 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يونيو 2018 - 1:57 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب جاسم محمد جعفر ,السبت, عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير تعديل قانون الانتخابات يوم الاربعاء المقبل، مشيرا الى ان جلسة اليوم ستخصص للقراءة الثانية لمشروع التعديل.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية اتفقتا على عقد جلسة يوم الاربعاء المقبل للتصويت على تعديل المادة 32 من قانون الانتخابات والخاصة بالعد والفرز اليدوي”.واضاف، أن “المدة القانونية تلزم رئاسة مجلس النواب التمهل لمدة اربعة ايام بين القراءة الثانية وتمرير القانون”، مبينا أن “الكتل السياسية ستشارك خلال الجلسة المقبلة لاكمال النصاب القانوني”.وبشأن جلسة مجلس النواب اليوم، أكد جعفر، أن “جلسة اليوم ستخصص للقراءة الثانية لمشروع التعديل”.

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