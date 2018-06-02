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وحدات حماية الشعب تكشف حصيلة قتلى الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له بعفرين
2018/06/02 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل عدد كبير

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