بالفيديو.. حملة في اربيل لمنع التدخين في الاماكن العامة

2018/06/02 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اربيل في الاونة الاخيرة حملة لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة وتشجيع الشباب على الاقلاع عنه فيما تبدو هذه المحاولات يائسة.وتوصلت دراسة أمريكية إلى أن المدخنين في المناسبات الاجتماعية ربما يتعرضون لنفس مستوى مخاطر الإصابة بأمراض القلب تماما مثل من يدخنون يوميا.

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