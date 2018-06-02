محافظ النجف ينفي صدور توجيه لازالة منطقة من المقبرة

2018/06/02 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ النجفنفى محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، أنباء تحدثت عن صدور توجيه لازالة منطقة من المقبرة، مشيرا الى أن التوجيه كان بازالة التجاوزات على الشوارع الرئيسية و الفرعية من المنطقة.واشار الى أن "توجيه المحافظ كان بازالة التجاوزات على الشوارع الرئيسية و الفرعية، بعد ان قام بعض ضعاف النفوس بالتجاوز عليها وبناء قبور وهمية"، موضحا أن هذا الاجراء "يأتي ضمن سلسلة اجراءات متخذة من قبل الحكومة المحلية لانسيابية حركة الزائرين والعجلات داخل قواطع المقبرة".

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