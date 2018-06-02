“نيويورك تايمز” تخطط لاعادة 15 الف صفحة من وثائق “داعش” الى العراق

2018/06/02 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعلنت صحيفة نيويورك تايمزالامريكية، السبت، أنها تخطط لاعادة 15 الف صفحة من وثائق داعش حصل عليها صحفيوها في العراق بعد تصويرها رقميا ونشرها للجمهور.

ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن مراسلة الصحيفة ركميني كاليماشي قولها إن “الصحيفة تبحث عن شريك لتصوير الوثائق وجعلها متاحة للجمهور عبر الانترنت”.

واضافت كاليماشي، أن “قاعدة البيانات تشمل حوالي 15 الف صفحة حصلت عليها مع فريقي بعد هزيمة داعش في العراق”.

واشارت الصحيفة إلى أنها “ستعيد الوثائق الأصلية إلى الحكومة العراقية عبر سفارتها في واشنطن لضمان السلام بعد هزيمة داعش في العراق”، بحسب تعبيرها.

وكانت الصحيفة قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل أكاديميين وعلماء والذين اتهموا المراسلة كاليماتشي والصحيفة بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية بعد نشر مقال بعنوان ملفات داعش الشهر الماضي، فيما كان الكاتب والباحث العراقي سنان انطوان من بين أوائل الذين أدانوا صحيفة نيويورك تايمز لسرقة الملفات من مكانها الاصلي.



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