كريستيانو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

2018/06/02 | 14:08

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(المستقلة)… أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، كشف لزملائه بأنه سيرحل عن “الملكي” في الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “كريستيانو رونالدو ابلغ زملائه قبل مواجهة ليفربول في نهاي دوري الأبطال أمام ليفربول، بأنه قرر الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

وأوضحت أن “لاعبي ريال مدريد كانوا يعلمون أن نهائي كييف، هو اللقاء الأخير لكريستيانو رونالدو بقميص الفريق، لكنهم لم يتوقعوا تلميح اللاعب البرتغالي لذلك بعد حصد اللقب القاري مباشرة”.

وأكدت الصحيفة المدريدية، أن “زملاء رونالدو في ريال مدريد، يعتقدون أنه سيرحل، وأن النادي يتعامل بهدوء مع الموقف، لكن الإدارة غاضبة في ذات الوقت من تصرف صاحب الـ33 عاما بعد نهائي كييف”.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن كريستيانو رونالدو، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل، وعدم الاستجابة لرغبته في تحسين عقده.

“وختمت الصحيفة بأن “ريال مدريد، لا يريد تحسين عقد رونالدو، وهو في عمر 33 عاما، بالرغم من مستواه الرائع في المواسم الأخيرة.(النهاية)

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