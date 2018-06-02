المعلم يعلن عن اتصالات جارية مع الكورد ويؤكد: سنحرر الرقة

2018/06/02 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم السبت، أن الحكومة السورية لم تبدأ بعد بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الكورد مؤكدا على ضرورة "تحرير" مدينة الرقة.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم السبت ان "الرئيس بشار الأسد كان واضحا عندما قال ان على قسد التفاوض أو العمل العسكري".

وتابع " الحكومة تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية لكننا لم نبدأ التفاوض بعد مع حول المستقبل، ولا نزال نعتبرهم مواطنين يحرصون على بلدهم كما نحرص".

وأضاف المعلم "كل يوم يمر ميدانيا نحن أفضل".

وقال المعلم "الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب تحريرها وإعادة إعمارها".

وجاءت تصريحات المعلم بعد يومين لحديث للأسد قال فيه ان الدولة السورية ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية في رد على تصريحات الرئيس السوري بأن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يقدر أن يوصل لأي نتيجة وسوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".

واستعاد الأسد مساحات من الأراضي السورية بدعم عسكري من روسيا وإيران وبات من الصعب الآن التفوق عليه عسكريا في الصراع الذي بدأ عام 2011.

وتخضع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية للحماية الامريكية، في ظل مطالبات من حكومة دمشق ودول اقليمية بوجوب رحيل القوات الأمريكية عن الأراضي السورية.

وتشكلت "سوريا الديمقراطية" من مقاتلين كورد وعرب بدعم أمريكي، وتقاتل تنظيم داعش منذ نشأتها في 2015 وتمكنت من تحقيق العديد من الانتصارات وسيطرت على مساحات واسعة من الشمال السوري.

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