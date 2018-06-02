2018/06/02 | 15:08

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بالفيديو ..



"بوتين" يعرف محمد بن زايد على سيارة "ليموزين الكرملين" الجديدة

متابعة/ سكاي برس

رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ال نهيان لتعريفه بسيارة “ليموزين الكرملين” الجديدة.

وأظهر فيديو، الرئيس بوتين والشيخ محمد بن زايد وهما يخرجان من مبنى إلى باحة تقف فيها سيارة “الليموزين” إذ فتح الرئيس بوتين باب السيارة لولي عهد أبو ظبي وجلسا في مقعدها الخلفي، في وقت أخذ فيه أحد المرافقين يشرح مواصفات السيارة للشيخ محمد بن زايد.

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"بوتين" يعرف محمد بن زايد على سيارة "ليموزين الكرملين" الجديدةhttp://www.skypressiq.net/l/37568

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