عمليات بغداد: العثور على مواد متفجرة واعتقال متهمين بقضايا مختلفة

2018/06/02 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 14:49 (بتوقيت بغداد)

بغداد - موازين نيوز

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، العثور على مواد متفجرة واعتقال متهمين بقضايا مختلفة في مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"تشكيلات قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش عن المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، حيث تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق (الفلوجيين، الزوينات، ام نجم الأولى) غربي بغداد".

واضافت، انه"نتج عن الواجب العثور على (3) عبوات ناسفة و(9) قنبرة وقذيفة مختلفة الأنواع والاحجام و(3) رمانة قاذفة ضد الاشخاص، تم تفجيرها موقعياً وبدون حادث".

واشارت الى انه"تم القاء القبض على متهمين اثنين وفق مادة "السرقة" احدهم في منطقة الغزالية والأخر في منطقة الرشاد، هذا بالإضافة الى القاء القبض على متهم ثالث وفق مادة المخدرات ضمن منطقة العرصات".انتهى29/ح

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