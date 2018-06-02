إيرادات النفط بوسط وجنوب العراق تتجاوز 7.5مليار دولار خلال مايو

2018/06/02 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - مباشر: كشف وزارة النفط العراقية، أن إيرادات الحقول النفطية بوسط وجنوب العراق تتجاوز 7.5 مليار دولار، خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان صادر، أمس الجمعة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 مليونا و194 ألفا و920 برميلا، خلال شهر مايو الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكر عاصم جهاد، أن إيرادات الحقول النفطية بوسط وجنوب العراق بلغت 7.566 مليار دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.

ونوه جهاد، إلى أن المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و490 ألف برميل، فيما سجل معدل سعر البرميل الواحد 69.932 دولار.

والجدير بالذكر، أن أسعار الخام في الأسواق العالمية أمس، قد شهدت انخفاضاً مع صعود المخزونات الأمريكية، وارتفاع الدولار بفعل بیانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، مما وضع ضغوطا على السلع الأولیة المسعرة بالعملة الأمريكية ومنھا النفط.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1% عند تسوية تعاملات أمس، ليسجل مستوى 76.79 دولار للبرميل، كما تراجع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم يوليو بما يقرب 2% عند 65.71 دولار للبرميل.

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