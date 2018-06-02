بالوثائق.. 'الغد برس' تنشر التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حصلت "الغد برس"، اليوم السبت، على نسخة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومن أبرز ما تضمنه، تولي تسعة قضاة مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع، والغاء نتائج الخارج والتصويت المشروط والحركة السكانية.

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ونص التعديل على ان "تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز يدوية لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة ويلغي العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية".وكذلك "تلغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا والتصويت الخاص في اقليم كردستان".واكد التعديل على ان "ينتدب مجلس القضاء الأعلى تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية في المحافظات، وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات".

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