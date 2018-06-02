حكومة كتالونيا تؤدي اليمين وتنهي حكم مدريد المباشر

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد القوميون سيطرتهم على حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، السبت، بعدما أدى مجلس وزراء جديد اليمين، منهيا بصورة آلية حكما مباشرا من الحكومة المركزية في مدريد استمر لما يزيد على سبعة أشهر.

وتولت الحكومة بقيادة كيم تورا، الذي كان يوما من المقربين لزعيم كتالونيا السابق كارلس بودجمون، السلطة في نفس اليوم الذي أدى فيه الاشتراكي بيدرو سانتشيث اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في إسبانيا، وكان سانتشيث قال إنه يرغب في إجراء محادثات بشأن كتالونيا، لكنه يعارض إجراء استفتاء على استقلالها.

وفرض سلفه ماريانو راخوي حكما مباشرا على قطالونيا في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول بعدما أجرى القوميون بقيادة بودجمون استفتاء على الاستقلال قضت محاكم إسبانية بأنه غير قانوني.

ووفقا للدستور الإسباني ينتهي حكم مدريد المباشر بمجرد تولي حكومة جديدة السلطة في برشلونة عاصمة الإقليم.

وبعد إدلائه باليمين، قال تورا، إنه ملتزم بتحقيق استقلال كتالونيا ويرغب في بدء محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني الجديد.

وقالت تورا، إن حكومته “ملتزمة بالسعي نحو (تأسيس) … جمهورية مستقلة”.

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