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عرض استثماري لتشغيل برنامج “المدرسة الالكترونية” في ذي قار
2018/06/02 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية اتصالات ذي قار اليوم انها تدرس عرضا من شركة خاصة لتشغيل برنامج “المدرسة الالكترونية” لربط عدد من المدارس الكترونيا وتمكينها من التواصل والمتابعة.

شبكة اخبار الناصرية:

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