2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية اتصالات ذي قار اليوم انها تدرس عرضا من شركة خاصة لتشغيل برنامج “المدرسة الالكترونية” لربط عدد من المدارس الكترونيا وتمكينها من التواصل والمتابعة.





شبكة اخبار الناصرية:

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض استثماري لتشغيل برنامج “المدرسة الالكترونية” في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض استثماري لتشغيل برنامج “المدرسة الالكترونية” في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).