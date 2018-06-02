2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم السبت، الى تحرك دولي سريع ضد تركيا لإنهاء أزمة المياه في العراق.

وقال المالكي في بيان ورد لشفق نيوز "نتابع بقلق شديد خطر إجراءات الحكومة التركية وتسببها بشحة المياه نتيجة بناء السدود على حساب حياة العراقيين، ورغم كل النداءات والمفاوضات تصر تركيا على سياسة الأضرار بالعراق".

واضاف ان "ما يتعرض له بلدنا الْيَوْمَ من أزمة مائية كبيرة وموت الاراضي الخصبة وجفاف المسطحات المائية، يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها ومواصلة التحرك السريع مع تركيا والمنظمات الدولية لوضع العلاجات المطلوبة، وندعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة ودول الجوار والدول الصديقة الى وضع حد لمؤامرة تدمير العراق اقتصاديا وحيويا، وتعطيش العراقيين ودعوة تركيا الى اعادة النظر بمواقفها ازاء العراق".

وزاد ان "على الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية ان تبادر بارسال رسالة واضحة الى السلطات في تركيا بانها بعملها هذا تمهد لايجاد حالة نزاع وصراع بين البلدين الجارين، لا نريد لها ان تكون".

وأكد المالكي ان "على وزير الموارد المائية ان يتعامل مع الأزمة بحكمة وعلاجات واقعية، وان يتخذ إجراءات احتياطية بديلة تخفف من حدة الأزمة وتداعياتها الكارثية"، داعياً "العراقيين جميعا بكل انتماءاتهم ومنظمات المجتمع المدني الى التعامل مع المشكلة بمسؤولية والتصرف بحنكة وروية وايجاد المناخات المناسبة بين المحافظات للتعاون والتشاور للخروج بمواقف موحدة ازاء ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو لتحرك دولي ضد تركيا بسبب أزمة المياه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو لتحرك دولي ضد تركيا بسبب أزمة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).