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قريبا .. الحزب الديمقراطي الكردستاني سيجري تغييرات تطال اعضاء ومسؤولين داخل فروعه في الاقليم وخارجه
2018/06/02 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   افاد مصدر مطلع ، اليوم السبت ، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيجري تغييرات داخل هيكليات فروعه في داخل وخارج كردستان.وقال المصدر في تصريح...

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