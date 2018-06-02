مجلس النواب يستأنف عقد جلسته الاستثنائية برئاسة الجبوري

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب استأنف عقد جلسته الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مجلس النواب استأنف اليوم، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري".

واضاف، ان "الجلسة ستشهد استكمال مناقشة تعديل قانون الانتخابات".

وقررت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، استئناف جلسة المفتوحة يوم السبت المقبل، بعدما أنهى البرلمان القراءة الأولى لتعديل المادة 32 من قانون الانتخابات.

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