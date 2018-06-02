لهذا السبب سيغيب سدير عن الصقور لثلاث مباريات

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي القوة الجوية، أن متوسط ميدانه، صالح سدير، سيغيب عن صفوف الفريق لثلاث مباريات في الدوري الممتاز.

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