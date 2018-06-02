2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عقدت روابط المشجعين للاندية الجماهيرية، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاَ من اجل الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية داخل الملاعب.وقال مراسل "الغد برس"، ان الروابط الجماهيرية لاندية الزوراء والطلبة والقوة الجوية والشرطة، عقدت اجتماعاً بحضور رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي طه عبد حلاته، لمناقشة الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية لمباريات دوري الكرة الممتاز.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واشار الى ان الاجتماع خرج بنتيجة الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية ابتداءً من مباراة اليوم بين القوة الجوية ونفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي.يشار الى ان الاتحاد الاسيوي قرر في وقت سابق خلال مباريات الاندية العراقية في كأس الاتحاد الاسيوي بمنع المنصات الجماهيرية لانها مخالفة للقوانين الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية لدوري الكرة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية لدوري الكرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).