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الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية لدوري الكرة
2018/06/02 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:عقدت روابط المشجعين للاندية الجماهيرية، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاَ من اجل الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية داخل الملاعب.وقال مراسل "الغد برس"، ان الروابط الجماهيرية لاندية الزوراء والطلبة والقوة الجوية والشرطة، عقدت اجتماعاً بحضور رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي طه عبد حلاته، لمناقشة الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية لمباريات دوري الكرة الممتاز.

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واشار الى ان الاجتماع خرج بنتيجة الاتفاق على اعادة المنصة الجماهيرية ابتداءً من مباراة اليوم بين القوة الجوية ونفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي.يشار الى ان الاتحاد الاسيوي قرر في وقت سابق خلال مباريات الاندية العراقية في كأس الاتحاد الاسيوي بمنع المنصات الجماهيرية لانها مخالفة للقوانين الدولية.

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