تفاؤل في المعقل المصري حول إقتراب صلاح من المشاركة مع المنتخب

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية التفاؤل الذي يسود معسكر منتخب مصر حول إقتراب محمد صلاح من العودة للملعب حيث أكد كوبر بأن كافة الفحوصات الطبية التي أجريت له تجعلهم متفاءلين بشأن إقترابه من المشاركة مع المنتخب المصري .

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