خاميس بعد التعادل مع مصر: رحيل زيدان مفاجأة وأنشيلوتي مدرب عظيم

2018/06/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أبدى خاميس رودريجيز، نجم كولومبيا، تفاجأه من رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في تصريحات بعد التعادل الودي لمنتخب بلاده أمام مصر.

وقرر زيدان الخميس الماضي الرحيل عن ريال مدريد بشكل مفاجيء بمؤتمر صحفي .

وقال رودريجيز لشبكة "سكاي": "رحيل زيدان أمر مدهش، فاز بكل شيء ولكنه أمر شخصي هو من يقرره".



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وعلق رودريجيز على تولي مدربه السابق كارلو أنشيلوتي المهمة بنابولي: "كارلو مدرب بإمكانيات كبيرة وفي رأيي سينجح مع نابولي".

وأضاف: "أنا في إيطاليا؟ في السنوات الماضية لم أكن قريبا من الانتقال إلى الدوري الإيطالي ولكن لنرى المستقبل".

وأتم: "اللعب في إيطاليا أمر جذاب وربما يحدث لي مستقبلا".

وتعادلت كولومبيا سلبيا مع مصر بحضور خاميس رودريجيز كأساسي مع فريقه.





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