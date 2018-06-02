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#عدوية السوالمة - تجارب نسائية مريرة (2) الطلاق والبعبع المنتظر
2018/06/02 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عدوية_السوالمة لست هنا بصدد الترويج لفكرة الطلاق , فالشراكة الحياتية مهمة للتخفيف من وطأة المعاناة الحياتية وهو ما أشارت إليه الأدبيات النفسية التي تناولت في البحث مدى تأثير متغير الارتباط والشراكة في تخفيض نسب المعاناة النفسية لدى الطرفين ,إلا أن ذلك يصح فقط في حالة الشراكة الايجابية والفاعلة أما حين نتحدث عن انهيارات العلاقة بشكليها الصامت المسالم أو المعلن العنيف عندها يصبح من الانسب انهاء الشراكة لاعتبارات ......

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