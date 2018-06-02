القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق قضايا مختلفة بصلاح الدين

2018/06/02 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في صلاح الدين، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بناءً على توجيهات المدير العام اللواء حسين عبد الهادي، تم تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق عدد من المتهمين من مفارز الشؤون الداخلية في صلاح الدين".

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واضافت ان "المتهمين الذين تم القبض عليهم كل من (ا.



م.



ا) وفق المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، و(ف.



ن.



ح) وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، اضافة الى (م.



ع.



ع) وفق المادة ٤١٣ من قانون العقوبات، و(ا.



ط.



م) وفق المادة ١١/٤٤٤ ق.ع، و ( ج.



ق.



ع) وفق المادة ١/٤٥٩من قانون العقوبات، (ف.



س.



س) والمطلوب وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات".واشار الى انه "تم تسليمهم اصوليا الى جهات الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم".

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