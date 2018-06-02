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مجلس الانبار يهدد باللجوء للامم المتحدة في حال عدم مقاضاة مزوري الانتخابات
2018/06/02 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / الانبار…

هدد عضو مجلس محافظة الانبار طه عبد الغني الهزيماوي ، السبت ، باللجوء الى الامم المتحدة في حال عدم اتخاذ الاجراءات الازمة لمعالجة التقصير واحالة مزوري الانتخابات الى القضاء.

وقال الهزيماوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه “في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل والتقصير واحالة المزورين للقضاء سنضطر للتوجه الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالتدخل لانقاد العملية الديمقراطيةً في العراق وتعديل مسارها والحفاظ على حرية التعبير واختيار من يمثل الشعب بكل حرية دون الامتثال للطرق غير الشرعية”.

واضاف الهزيماوي ان “موقف الكتل واضح ضد التزوير والمزورين ، وننتظر تقرير اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء حول عمل المفوضية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المتنفذة التي قامت بعمليات تزوير كبيرة واحالتهم الى القضاء”، مبينا ان “املنا بالقضاء العراقي كبير في احقاق الحق واعادته الى اهله”.انتهى/ 12أ

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