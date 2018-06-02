وزير إيطالي يهدد بترحيل 500 ألف مهاجر

2018/06/02 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لازالت قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين تلقي بظلالها على الشارع الإيطالي، في ظل تشكيل الحكومة الجديدة ويقودها رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، والتي تضع تلك القضية كأكبر تحدياتها، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير أكثر صرامة.

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