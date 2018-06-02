السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


وزير إيطالي يهدد بترحيل 500 ألف مهاجر
2018/06/02 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لازالت قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين تلقي بظلالها على الشارع الإيطالي، في ظل تشكيل الحكومة الجديدة ويقودها رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، والتي تضع تلك القضية كأكبر تحدياتها، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير أكثر صرامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير إيطالي يهدد بترحيل 500 ألف مهاجر) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير إيطالي يهدد بترحيل 500 ألف مهاجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الفتح يؤكد حدوث عمليات تزوير باقتراع الغربية وكردستان ويبرء الجنوب
⋙ نواب عراقيون يوقعون على عريضة لإقالة الرئيس معصوم
⋙ ايران تقطع تدفق مياه نهر الزاب الصغير الى إقليم كردستان
⋙ علاوي يدعو لمؤتمر وطني عاجل لتدارك أزمة الجفاف وتأثيراتها على الموارد المائية
⋙ "مجلس الأمن" يفشل في إعتماد مشروع قرار عربي لحماية الفلسطينيين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. العراق على اعقاب "أزمة" دولية مع "الكويت"
⋙ بالفيديو.. لحظة تشغيل سد إليسو وكيف سيؤثر على العراق
⋙ بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!
الأكثر شيوعا