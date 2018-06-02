مستشار الموارد المائية يعزو انخفاض مناسيب المياه الى

2018/06/02 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعزا مستشار وزير الموارد المائية ظافر عبد الله، السبت، انخفاض مناسيب المياه الى "ظرف الطبيعة" وليس سد اليسو التركي، مشيرا الى أن الطبيعة "لم تكن رحيمة" مع العراقيين هذا الموسم.وبشأن مايتداوله الشارع العراقي عن نظرية "النفط مقابل الماء"، نفى مستشار وزير الموارد المائية طرح مثل هذه الفكرة من قبل الجانب التركي، مؤكدا أن "هذه المسألة غير مطروحة من قبل الجانب التركي"، واصفا اياها بـالمسالة الساذجة التي لايمكن التفكير بها مطلقا لا في الماضي او الحاضر".

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