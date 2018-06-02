2018/06/02 | 15:25

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السبت 2 يونيو 2018 | 03:20 مساءً

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المكسيك: مسلحون مجهولون يقتلون ستة من رجال شرطة المرور

متابعة/..



افادت السلطات المكسيكية، السبت، إن مسلحين مجهولون قتلوا ستة من رجال شرطة المرور بالرصاص في مدينة سلامنكا وسط المكسيك.

وعدت وسائل اعلام مكسيكية الحادث الذي وقع في وضح النهار بأعنف الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في الشهور الماضية.

واعلن مسؤول كبير في المدينة لوسائل اعلام محلية، إن رجال الأمن الستة كانوا يقومون بعمليات تفقد دورية دون حمل سلاح عندما اصطفت سيارة يستقلها ثلاثة اشخاص بجانبهم ليفتحوا النار عليهم ثم لاذوا بالفرار.

واشارات السلطات انها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ان كانت دوافعه ارهابية ام ضمن الجريمة المنظمة من قبل العصابات والمافيا في المنطقة.

وتظهر بيانات رسمية أن معدلات القتل بلغت مستويات قياسية في العام الماضي في المكسيك وزادت أكثر في العام الحالي.



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