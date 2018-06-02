كوردستان: ايران توقف جريان مياه نهر الزاب الى الاراضي العراقية

2018/06/02 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا..اعلنت المديرية العامة للسدود التابعة لوزارة الزراعة في اقليم كردستان عبر بيان توقف تدفق مياه نهر الزاب الأسفل عبر الاراضي الإيرانية باتجاه أطراف قضاء قلعة دزة شمال السليمانية ما تسبب بعطش المدينة وتوقف وصول مياه الشرب الى المنازل.وذكرت المديرية في البيان أن ايقاف تدفق مياه الزاب الصغير يصادف الـ 1 […]

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