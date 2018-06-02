السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


كوردستان: ايران توقف جريان مياه نهر الزاب الى الاراضي العراقية
2018/06/02 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد- قناة اسيا..

اعلنت المديرية العامة للسدود التابعة لوزارة الزراعة في اقليم كردستان عبر بيان توقف تدفق مياه نهر الزاب الأسفل عبر الاراضي الإيرانية باتجاه أطراف قضاء قلعة دزة شمال السليمانية ما تسبب بعطش المدينة وتوقف  وصول مياه الشرب الى المنازل.

وذكرت المديرية في البيان أن ايقاف تدفق مياه الزاب الصغير يصادف الـ 1 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان: ايران توقف جريان مياه نهر الزاب الى الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان: ايران توقف جريان مياه نهر الزاب الى الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ علاوي يدعو لمؤتمر وطني عاجل لتدارك أزمة الجفاف وتأثيراتها على الموارد المائية
⋙ "مجلس الأمن" يفشل في إعتماد مشروع قرار عربي لحماية الفلسطينيين
⋙ قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي: رفع مستوي الكفائة القتالية أولوية مقر الدفاع الجوي
⋙ بالفيديو .. العراق على اعقاب "أزمة" دولية مع "الكويت"
⋙ انخفاض تخزين المياه في سد الموصل الى النصف وتركيا ملأت "اليسو" قبل شهر من الموعد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. العراق على اعقاب "أزمة" دولية مع "الكويت"
⋙ بالفيديو.. لحظة تشغيل سد إليسو وكيف سيؤثر على العراق
⋙ بالصورة.. وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء "خزانات" مياه لمواجهة "ازمة" الجفاف!!!
الأكثر شيوعا