العراق يؤكد ارتفاع ايراداته المتحققة من صادرات النفط خلال ايار

2018/06/02 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، عن ارتفاع مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي مقارنة مع الاشهر الماضية لعام 2018 الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار" نسخة منه، إن "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و194 الف و920 برميل، مائة وثمانية ملايين ومائة واربعة وتسعون الفا وتسعمائة وعشرون برميلا".



مبينا "بايرادات بلغت 7 مليارات و566 مليونا و 294 الف دولار سبعة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليونا ومائتان واربعة وتسعون الف دولار".

وأضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 مليونا و 194 الفا و920 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و566 مليونا و 294 الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك".

وأكد، ان "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و490 الف برميل"، مشيرا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,932 دولارا".



انتهى/ ع

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