2018/06/02 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مالية كردستان : سنباشر بتوزيع رواتب قوات البيشمركة الشهر المقبل

02/06/2018 15:08:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب كردستان / ع .د

اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، السبت، انها ستباشر بتوزيع رواتب قوات البيشمركة الشهر المقبل .

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "رواتب البيشمركة للشهر المقبل ستوزع قبل الوزارات الاخرى".

وبينت ان ذلك جاء "بعد قيام كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان بمهاجمة وزارة المالية واتهامها بعدم الالتزام بالمادة رقم 19 الصادرة من برلمان الاقليم بتقديم وزارة البيشمركة في توزيع الرواتب".

واشارت الوزارة الى انها "لم تتعمد وضع وزارة البيشمركة في ذيل القائمة، لكن السبب بذلك هو اعتماد الوزارة على الواردات التي تصل اليها بخصوص رواتب البيشمركة وجزء منها تصل من قبل الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى الموارد الاخرى من واردات النفط والواردات الداخلية".

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