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بالفيديو.. لحظة تشغيل سد إليسو وكيف سيؤثر على العراق
2018/06/02 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سد إليسو هو سد عملاق اقامته تركيا على نهر دجلة بالقرب من منطقة اليسو على طول الحدود بين ماردين وشرناق في تركيا، وهو واحد من بين 22 سدا تركيا في اطار مشروع جنوب شرق الاناضول.

ويهدف المشروع الذي اضر بالعراق، الى إنتاج الطاقة الكهرومائية والسيطرة على الفيضانات وتخزين المياه، وسيدعم السد محطة طاقة بسعة 1،200 ميجاوات وسيشكل خزانًا بحجم 10.4 مليار متر مكعب.

بدأ بناء السد في عام 2006 وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2010، كجزء من مشروع اثار جدلا حتى داخل تركيا.

hathalyoum.net/up/upp/Ilisu_dam_2018_iraq

مصدر الفيديو: yZxQ9BqVAug

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