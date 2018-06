القطاع الخاص يناقش دعم الزراعة العراقية برعاية أممية

2018/06/02 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشارك القطاع الخاص متمثلا برجال الاعمال واصحاب الشركات ومؤسسات اقتصادية ومالية المهتمة بعمل القطاع الزراعي في لقاء رعته منظمة الاغذية والزارعة للامم المتحدة “الفاو” بحضور ممثلا من البنك الدولي ووزارة الزراعة العراقية الذي هدف الى تطوير سبل الاستثمار بهذا القطاع وحل المعوقات التي تواجهه.

وقال ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو” في العراق فاضل الزعُبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللقاء ناقش المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في العراق خاصة بما يتعلق بالدعم والتمويل وإمكانية الوصول الى حلول يمكن معالجتها لكي تنتج وتساعد على خلق قطاع زراعي يساعد على نمو الاقتصاد العراقي من خلال تنفيذ مشاريع زراعية مختلفة في العراق كمشاريع الالبان والتمور ومشاريع زراعية اخرى اضافة الى مشاريع الثروة الحيوانية”.

وأوضح الزعُبي، ان “المجتمعين خرجوا بتوصيات ستُرفع الى الجهات المعنية في الحكومة العراقية كان من ابرزها هو وضع سياسة منهجية لعمليات الأستيراد والتصدير وقوانين خاصة بهذه العمليات كما وتم التأكيد على الأهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالإنتاج الحيوان، فضلا عن أيقاف التدهور الوراثي في الثروة الحيوانية اضافة الى الأهتمام بالسوق وحلقة الأنتاج والأهتمام بفتح الطرق والأسواق للتصدير”.

وتابع، ان “اللقاء اكد ضرورة الولوج الى البنوك العالمية من اجل الحصول على تسهيلات وخدمات بنكية عالمية ناهيك عن الأهتمام بربط المؤسسات الزراعية بمؤسسات وشركات خارجية ليس فقط من أجل جلب التكنولوجيا وانما لجلب معها الخبرة في كيفية أدارة المنتجات”.

من جانب آخر، بين ممثل وزارة الزراعة حميد عدوان، ان “الوزارة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص من خلال تكريس التوصيات التي خرج بها المجتمعين وتطبيقها على ارض الواقع”.

